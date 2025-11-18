Advokati i opozicija o ponašanju policije kod Banovine: Teška krivična dela pripadnika MUP-a

Advokati i opozicija o ponašanju policije kod Banovine: Teška krivična dela pripadnika MUP-a

Više osoba povređeno je prilikom jučerašnje intervencije žandarmerije i policije ispred Banovine.

Pripadnici MUP-a su u nekoliko navrata gurali građane kako bi omogućili da vozilo šlep službe odvuče autobus prevoznika Milomira Jaćimovića, koji je bio parkiran ispred Banovine. Policija i žandarmerija su štitovima grubo odgurivali građane koji su pokušavali da spreče odvoženje autobusa. Studentu PMF-a Vukašinu Đinoviću je razbijena glava kada ga je policajac udario štitom u glavu, a zabeleženo je i kako pripadnik Žandarmerije udara dve žene. Ministarstvo
