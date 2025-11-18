Brutalnost posle zatišja: Policija neće prezati od mlaćenja demonstranata

To što je žandarm, iako ga niko nije ugrožavao, ošamario građanku u Novom Sadu je jasna poruka države - represija će ostati kao odgovor na svaki vid građanskog aktivizma ili građanske neposlušnosti, smatraju sagovornice „Vremena“

Policija se u ponedeljak uveče u Novom Sadu vratila u nasilnički mod delovanja protiv građana koji je bio karakterističan za postupanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova tokom protesta proteklog leta. Na meti policije u ponedeljak su se našli građani koji su pokušali da spreče odvoženje autobusa Milomira Jaćimovića ispred zgrade Banovine u Novom Sadu. Nasilje je i dokumentovano – video-snimkom koji pokazuje da jedan policajac, s fantomkom na licu, iako