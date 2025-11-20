Danas i sunce i kiša, a onda temperatura naglo pada i stiže nova tura snega: Obimne padavine sručiće se na ovaj deo Srbije, upaljeni alarmi

Za vikend se očekuje oblačno vreme, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom Od ponedeljka najavljena su otopljenja uz prolazne oblačnosti Nakon sunčanog i prijatnog vikenda sa preko 20 stepni, usledio je munjevit i drastičan preokret.

Hladni talas je doneo zahlađenje i padavine, u pojedinim krajevima pao je i prvi sneg, međutim, iznenađenjima nema kraja! Već danas će nam sunce ponovo dati lažnu nadu otopljenja, tek da se priviknemo na toplo vreme pre nego što ponovo stigne novo naoblačenje uz kišu i snegom. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će u četvrtak biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku Srbije gde će biti pretežno oblačno