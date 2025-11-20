Mlađa osoba uhapšena zbog požara u Vjesnikovoj poslovnoj zgradi u Zagrebu

Mlađa osoba uhapšena je u sklopu istrage požara u Vjesnikovom poslovnom soliteru u širem centru Zagreba, saopštila je jutros policija.

Dosadašnjim istraživanjem, kako se navodi, bilo je ohuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhapšena i nad njom se sprovodi kriminalističko istraživanje. U saopštenju se dodaje da je u početnoj fazi istrage od posebne važnosti hitno i neometano prikupljanje informacija od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja, pa je otežavajuća okolnosti kada se informacije i saznanja javno objave. Navedeno može otežati policijski posao, navodi se u