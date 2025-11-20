Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

Radio sto plus pre 1 sat
Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

Na teritoriji Grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja proglašena je vanredna situacija zbog izlivanja Južne Morave, kao i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala, javljaju Južne vesti.

Gradski štab za vanredne situacije naložio je vranjskom Zavodu za javno zdravlje da izvrši analizu vode za piće iz bunara u poplavljenim domaćinstvima u selu Pavlovac, iz kojih je sinoć evakuisano devetoro građana, među kojima je petoro dece. Takođe, doneta je i preporuka da se zbog velikih padavina koje su dovele do izlivanja reke, kao i potencijalnog daljeg nastavka padavina kontaktiraju predstavnici “Srbija autoputeva”, radi zatvaranja propusta u blizini
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

N1 Info pre 58 minuta
Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

Radio 021 pre 8 minuta
Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

Beta pre 1 sat
U Vranju proglašena vanredna situacija zbog poplava

U Vranju proglašena vanredna situacija zbog poplava

Nedeljnik pre 1 sat
Vanredno i u Vranju: 9 osoba evakuisano, proglašena vanredna situacija

Vanredno i u Vranju: 9 osoba evakuisano, proglašena vanredna situacija

Kurir pre 2 sata
U Vranju vanredna situacija zbog izlivanja reka

U Vranju vanredna situacija zbog izlivanja reka

Danas pre 1 sat
Vanredna situacija u još jednom srpskom gradu Objavljena zvanična informacija

Vanredna situacija u još jednom srpskom gradu Objavljena zvanična informacija

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeMoravavanredna situacija

Regioni, najnovije vesti »

(Video) Nema više vraćanja sa granice zbog ove banalne: Greške?! Dve nove usluge dostupne su vozačima u Srbiji: Ovo je sve što…

(Video) Nema više vraćanja sa granice zbog ove banalne: Greške?! Dve nove usluge dostupne su vozačima u Srbiji: Ovo je sve što treba da znate

Blic pre 3 minuta
Isplate iz budžeta Grada Leskovca

Isplate iz budžeta Grada Leskovca

ROMinfomedia pre 3 minuta
Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

N1 Info pre 58 minuta
Sećanja: godine koje su mi ukrali

Sećanja: godine koje su mi ukrali

Prokuplje press pre 8 minuta
Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

Radio 021 pre 8 minuta