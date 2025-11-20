Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

Na teritoriji Grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja proglašena je vanredna situacija zbog izlivanja Južne Morave, kao i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala, javljaju Južne vesti.

Gradski štab za vanredne situacije naložio je vranjskom Zavodu za javno zdravlje da izvrši analizu vode za piće iz bunara u poplavljenim domaćinstvima u selu Pavlovac, iz kojih je sinoć evakuisano devetoro građana, među kojima je petoro dece. Takođe, doneta je i preporuka da se zbog velikih padavina koje su dovele do izlivanja reke, kao i potencijalnog daljeg nastavka padavina kontaktiraju predstavnici “Srbija autoputeva”, radi zatvaranja propusta u blizini