Ko stoji iza kompanije za koju mnogi veruju da će kupiti NIS? Posluju više od pola veka, jedni su od najvećih svetskih proizvođača nafte

U trci za preuzimanje većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) među imenima koja se pominju kao potencijalni kupci često se izdvaja ADNOK, državna naftna kompanija UAE, tačnije Abu Dabija.

Njena pojava u ovoj priči nije slučajna, kombinacija državne podrške, ozbiljne rafinerijske i proizvodne baze, kao i impresivan niz međunarodnih poslova čine je logičnim i izvodljivim kandidatom za kupovinu velikog energetskog posla poput ruskog dela vlasništva u NIS-u. ADNOK (Abu Dhabi National Oil Company) je državna energetska kompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata, centralni stub naftne i gasne industrije emirata Abu Dabija i 12. po redu po proizvodnji i