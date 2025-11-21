Kome isplatiti milione za Naftnu industriju Srbije a da se ne prekrše sankcije Rusiji?

Slobodna Evropa pre 5 sati
Kome isplatiti milione za Naftnu industriju Srbije a da se ne prekrše sankcije Rusiji?

Tri zainteresovana partnera za otkup ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Jedine su informacije koje je o pregovorima podelio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sa kim se pregovara, za Radio Slobodna Evropa (RSE) nisu odgovorili ni NIS, ni većinski vlasnik ruska državna kompanija Gasprom njeft. I dok stručnjaci ukazuju da bi to morala biti kompanija koju odobre Sjedinjene Američke Države (SAD), koje su primenu sankcija prema NIS-u otpočele početkom oktobra, postavlja se pitanje kako će se ta prodaja realizovati, s obzirom na to da
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

"Arapski emirati ili mol potencijalni kupci NIS-a, a postoji i treća strana!" Još 24 sata do odluke ofac-a: Ovo je mogući…

"Arapski emirati ili mol potencijalni kupci NIS-a, a postoji i treća strana!" Još 24 sata do odluke ofac-a: Ovo je mogući scenario!

Kurir pre 44 minuta
Poskupljenje goriva i pad cena nafte na berzi

Poskupljenje goriva i pad cena nafte na berzi

IndeksOnline pre 3 sata
Ko stoji iza kompanije za koju mnogi veruju da će kupiti NIS? Posluju više od pola veka, jedni su od najvećih svetskih…

Ko stoji iza kompanije za koju mnogi veruju da će kupiti NIS? Posluju više od pola veka, jedni su od najvećih svetskih proizvođača nafte

Kurir pre 3 sata
Vučić je opet slagao? Srbija u ugovoru ima pravo preče kupovine NIS-a, ali niko ne zna zašto to ne koristi

Vučić je opet slagao? Srbija u ugovoru ima pravo preče kupovine NIS-a, ali niko ne zna zašto to ne koristi

Nova pre 5 sati
Novo poskupljenje goriva: Dizel 12 dinara skuplji nego pre mesec dana

Novo poskupljenje goriva: Dizel 12 dinara skuplji nego pre mesec dana

Vreme pre 7 sati
Poskupelo gorivo: Dizel skuplji za tri, benzin za dinar

Poskupelo gorivo: Dizel skuplji za tri, benzin za dinar

In medija pre 6 sati
Poskupelo gorivo u Srbiji: Ovoliko će koštati derivati do 28. novembra

Poskupelo gorivo u Srbiji: Ovoliko će koštati derivati do 28. novembra

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićGaspromPredsednik SrbijeRusija

Ekonomija, najnovije vesti »

Radnici "Zare" iz sedam evropskih zemalja najavili štrajk na crni petak

Radnici "Zare" iz sedam evropskih zemalja najavili štrajk na crni petak

Blic pre 1 sat
Vučić: U nedelju ili ponedeljak zvanične informacije o pregovorima za NIS

Vučić: U nedelju ili ponedeljak zvanične informacije o pregovorima za NIS

Danas pre 3 sata
Republički geodetski zavod: Službe katastra postupaju isključivo u skladu sa važećim zakonima, ne odlučuju o ukidanju zaštite…

Republički geodetski zavod: Službe katastra postupaju isključivo u skladu sa važećim zakonima, ne odlučuju o ukidanju zaštite objekata Generalštaba

Danas pre 3 sata
Lufthansa završila sklapanje legendarnog Lockheed Super Stara u „Hangaru One” u Frankfurtu

Lufthansa završila sklapanje legendarnog Lockheed Super Stara u „Hangaru One” u Frankfurtu

Aero.rs pre 4 minuta
"Arapski emirati ili mol potencijalni kupci NIS-a, a postoji i treća strana!" Još 24 sata do odluke ofac-a: Ovo je mogući…

"Arapski emirati ili mol potencijalni kupci NIS-a, a postoji i treća strana!" Još 24 sata do odluke ofac-a: Ovo je mogući scenario!

Kurir pre 44 minuta