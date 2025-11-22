Odvedeno više od 300 učenika katoličke škole: Nova masovna otmica u Nigeriji, u toku opsežna potraga

Više od 300 dece i nastavnika oteto je iz katoličke škole u centralnoj Nigeriji, u jednom od najvećih masovnih zarobljavanja u novijoj istoriji zemlje.

Napad se dogodio juče rano ujutru u školi St. Mary’s u mestu Papiri, u saveznoj državi Niger. Kako je saopšteno iz Hrišćanske zajednice Nigerije, ukupno je oteto 303 učenika i 12 nastavnika, znatno više nego što se prvobitno navodilo. Broj je povećan nakon provera na terenu, a prema tim podacima oteto je skoro pola ukupnog broja učenika škole. Time je premašen i broj od 276 devojaka otetih u zloglasnoj otmici u Čiboku 2014. godine. Lokalna policija je saopštila da