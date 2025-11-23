Strašne poplave ne prestaju: Crni bilans raste VIDEO

Najmanje 90 ljudi je poginulo, a još 12 se vodi kao nestalo nakon što su višednevne obilne kiše u Vijetnamu dovele do poplava i klizišta.

Vijetnamska vlada saopštila je da je širom zemlje oštećeno 186.000 domova i da je više od tri miliona grla stoke je nastradalo, prenosi danas Bi-Bi-Si, navodeći da zvaničnici procenjuju da je šteta vredna više stotina miliona funti. Planinska provincija Dak Lak je teško pogođena, sa više od 60 smrtnih slučajeva od 16. novembra. Poplave su najnoviji ekstremni vremenski događaj koji je pogodio Vijetnam poslednjih meseci, nakon što su tajfuni Kalmaegi i Bualoi