Tramp pritiska, Ukrajina se opire

Dojče vele pre 1 sat
Tramp pritiska, Ukrajina se opire

Američki predsednik Donald Tramp je rekao da Ukrajina mora da odobri američki mirovni plan koji obuhvata 28 tačaka. Prethodno je pozvao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da se do četvrtka izjasni o njemu.

Ako Zelenski to ne želi, može da nastavi da se bori – ali će na kraju ipak morati nešto da prihvati, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući. Na pitanje da li je lično razgovarao sa Zelenskim, američki predsednik je odgovorio da je razgovarao s njegovim ljudima. Tramp je ujedno podsetio da je Zelenskog već tokom njegove posete Ovalnoj sobi u februaru upozorio da „u ovoj stvari“ nema dobre karte u rukama. Ipak, u subotu (22.11.) je tramp na pitanje da li je ovaj plan
RTS pre 14 minuta
Alo pre 1 sat
RTV pre 2 sata
RTV pre 2 sata
Sputnik pre 2 sata
Vesti online pre 2 sata
Alo pre 2 sata
Blic pre 14 minuta
Sputnik pre 14 minuta
Blic pre 4 minuta
Serbian News Media pre 8 minuta
Kurir pre 13 minuta