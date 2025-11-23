Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku - stroža pravila tek od 2026. godine

N1 Info pre 7 sati  |  Beta
Primena znatno strože granice za dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku, koja je trebalo da stupi na snagu 1. decembra ove godine, pomerena je na 1. decembar 2026. godine, prenosi eKapija.

Odluku o tome donela je Vlada Srbije kroz izmene Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani, objavljene u Službenom glasniku. Prema novim rokovima, tek od 2026. važiće evropski standard koji ograničava aflatoksin u sirovom i termički obrađenom mleku, kao i mleku namenjenom za preradu, na 0,05 mikrograma po kilogramu. Do tada ostaje na snazi znatno viša dozvoljena količina od 0,25 mikrograma, koja važi godinama unazad. Ta tema je u
