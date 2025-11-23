Početak primene niže granice za aflatoksin u mleku se pomera, stroža pravila važiće od 1. decembra 2026. godine: Nivo ostaje daleko viši nego u EU

Nova ekonomija pre 1 sat
Početak primene niže granice za aflatoksin u mleku se pomera, stroža pravila važiće od 1. decembra 2026. godine: Nivo ostaje…

Primena znatno strože granice za dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku, koja je trebalo da stupi na snagu 1. decembra ove godine, pomerena je na 1. decembar 2026.

Odluku je donela Vlada Srbije kroz izmene Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani, objavljene u Službenom glasniku. Prema novim rokovima, tek od 2026. važiće evropski standard koji ograničava aflatoksin u sirovom i termički obrađenom mleku, kao i mleku namenjenom za preradu, na 0,05 mikrograma po kilogramu. Do tada ostaje na snazi znatno viša dozvoljena količina – 0,25 mikrograma, koja važi godinama unazad, piše eKapija. Tema
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku - stroža pravila tek od 2026. godine

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku - stroža pravila tek od 2026. godine

N1 Info pre 16 minuta
Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku, stroža pravila tek od decembra 2026. godine

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku, stroža pravila tek od decembra 2026. godine

Danas pre 46 minuta
Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku, stroža pravila tek od 2026. godine EkonomijaVestiSrbija

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku, stroža pravila tek od 2026. godine EkonomijaVestiSrbija

Novi magazin pre 40 minuta
Pomerena primena niže granice za aflatoksin u mleku

Pomerena primena niže granice za aflatoksin u mleku

B92 pre 6 minuta
Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku, stroža pravila tek od 2026. godine

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku, stroža pravila tek od 2026. godine

Nova pre 56 minuta
Novi rok se približio, država opet odložila: Još nema smanjenja granice za aflatoksin u mleku

Novi rok se približio, država opet odložila: Još nema smanjenja granice za aflatoksin u mleku

Radio 021 pre 1 sat
Novi rok: Odložena primena evropskog standarda za aflatoksin u mleku

Novi rok: Odložena primena evropskog standarda za aflatoksin u mleku

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeEUMlekoAlfatoksinAflatoksin

Ekonomija, najnovije vesti »

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku - stroža pravila tek od 2026. godine

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku - stroža pravila tek od 2026. godine

N1 Info pre 16 minuta
Lazarević: Nismo zemlja trećeg sveta, strani trgovinski lanci da nas adekvatno tretiraju

Lazarević: Nismo zemlja trećeg sveta, strani trgovinski lanci da nas adekvatno tretiraju

RTV pre 46 minuta
Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku, stroža pravila tek od decembra 2026. godine

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku, stroža pravila tek od decembra 2026. godine

Danas pre 46 minuta
Četvrti pokušaj prodaje Industrije mesa Bek - Nekadašnji gigant iz Zrenjanina u ponudi za 209 miliona dinara

Četvrti pokušaj prodaje Industrije mesa Bek - Nekadašnji gigant iz Zrenjanina u ponudi za 209 miliona dinara

Ekapija pre 35 minuta
Slovenija upisala keš u Ustav: Gotovi novac dobio najviši nivo zaštite

Slovenija upisala keš u Ustav: Gotovi novac dobio najviši nivo zaštite

Biznis i finansije pre 16 minuta