Početak primene niže granice za aflatoksin u mleku se pomera, stroža pravila važiće od 1. decembra 2026. godine: Nivo ostaje daleko viši nego u EU

Primena znatno strože granice za dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku, koja je trebalo da stupi na snagu 1. decembra ove godine, pomerena je na 1. decembar 2026.

Odluku je donela Vlada Srbije kroz izmene Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani, objavljene u Službenom glasniku. Prema novim rokovima, tek od 2026. važiće evropski standard koji ograničava aflatoksin u sirovom i termički obrađenom mleku, kao i mleku namenjenom za preradu, na 0,05 mikrograma po kilogramu. Do tada ostaje na snazi znatno viša dozvoljena količina – 0,25 mikrograma, koja važi godinama unazad, piše eKapija. Tema