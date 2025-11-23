Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku

Stroža pravila od 1. decembra 2026.

Primena znatno strože granice za dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku, koja je trebalo da stupi na snagu 1. decembra ove godine, pomerena je na 1. decembar 2026. Odluku je donela Vlada Srbije kroz izmene Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani, objavljene u Službenom glasniku. Prema novim rokovima, tek od 2026. važiće evropski standard koji ograničava aflatoksin u sirovom i termički obrađenom mleku, kao i mleku namenjenom za preradu,