Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku

Biznis.rs pre 23 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku

Stroža pravila od 1. decembra 2026.

Primena znatno strože granice za dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku, koja je trebalo da stupi na snagu 1. decembra ove godine, pomerena je na 1. decembar 2026. Odluku je donela Vlada Srbije kroz izmene Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani, objavljene u Službenom glasniku. Prema novim rokovima, tek od 2026. važiće evropski standard koji ograničava aflatoksin u sirovom i termički obrađenom mleku, kao i mleku namenjenom za preradu,
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku - Stroža pravila od 1. decembra 2026.

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku - Stroža pravila od 1. decembra 2026.

Ekapija pre 2 sata
Odlaže se strožije pravilo za nivo aflatoksina u mleku

Odlaže se strožije pravilo za nivo aflatoksina u mleku

Moj Novi Sad pre 2 sata
Odloženo uvođenje strože granice aflatoksina u mleku za godinu dana

Odloženo uvođenje strože granice aflatoksina u mleku za godinu dana

Serbian News Media pre 2 sata
Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku - stroža pravila tek od 2026. godine

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku - stroža pravila tek od 2026. godine

N1 Info pre 3 sata
Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku, stroža pravila tek od decembra 2026. godine

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku, stroža pravila tek od decembra 2026. godine

Danas pre 3 sata
Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku, stroža pravila tek od 2026. godine EkonomijaVestiSrbija

Odlaže se primena niže granice za aflatoksin u mleku, stroža pravila tek od 2026. godine EkonomijaVestiSrbija

Novi magazin pre 3 sata
Pomerena primena niže granice za aflatoksin u mleku

Pomerena primena niže granice za aflatoksin u mleku

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMlekoAlfatoksinAflatoksin

Ekonomija, najnovije vesti »

Kada možemo da očekujemo poskupljenje zejtina?

Kada možemo da očekujemo poskupljenje zejtina?

Kamatica pre 18 minuta
Nabavka sirovine ključni izazov za nove vlasnike Imleka

Nabavka sirovine ključni izazov za nove vlasnike Imleka

Biznis.rs pre 48 minuta
Na prodaju PI Niskogradnja iz Pirota - Početna cena 20,6 miliona dinara

Na prodaju PI Niskogradnja iz Pirota - Početna cena 20,6 miliona dinara

Ekapija pre 8 minuta
Srbija najviše rakije izvozi u Hrvatsku

Srbija najviše rakije izvozi u Hrvatsku

Vesti online pre 28 minuta
Ko ih jednom proba, vraća se po još: Jovanka prodaje ono što je u svakom marketu na dohvat ruke, ali kupci biraju nju

Ko ih jednom proba, vraća se po još: Jovanka prodaje ono što je u svakom marketu na dohvat ruke, ali kupci biraju nju

Blic pre 18 minuta