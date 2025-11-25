Topao i vetrovit novembarski dan – uveče oblaci i kiša

Malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima.

Duvaće košava, na jugu Banata povremeno olujne jačine. Uveče i tokom noći jače naoblačenje s kišom. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. U Beogradu vetrovito uz duže sunčane intervale i temperaturu oko 16 stepeni. Uveče naoblačenje, a tokom noći i kiša. U Zaječaru maksimalna temperatura 8C. U Srbiji danas malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije, dok će novo naoblačenje sa kišom uveče zahvatiti zapadne i severne krajeve. Topao