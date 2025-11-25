Od sutra tmurno, hladno i uz povremenu kišu

Sreda će u Novom Sadu biti hladnija, tmurnija i moguća je kiša.

Minimalna temperatura biće 5, a maksimalna dnevna 7 stepeni. Duvaće umeren zapadni i severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Četvrtak će biti tmuran, suv i veoma hladan. Temperatura će biti od 0 do 3 stepena. U petak je ponovo moguća kiša, dok će se temperatura kretati od 1 do 3 stepena. U subotu takođe tmurni i moguća je kiša. Temperatura će biti od 2 do 4 stepena. Nedelja suva, malo vedrija i toplija, pa će temperatura biti od 1 do 7 stepeni.