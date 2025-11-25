Od sutra tmurno, hladno i uz povremenu kišu

Radio 021 pre 56 minuta  |  021.rs
Od sutra tmurno, hladno i uz povremenu kišu

Sreda će u Novom Sadu biti hladnija, tmurnija i moguća je kiša.

Minimalna temperatura biće 5, a maksimalna dnevna 7 stepeni. Duvaće umeren zapadni i severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Četvrtak će biti tmuran, suv i veoma hladan. Temperatura će biti od 0 do 3 stepena. U petak je ponovo moguća kiša, dok će se temperatura kretati od 1 do 3 stepena. U subotu takođe tmurni i moguća je kiša. Temperatura će biti od 2 do 4 stepena. Nedelja suva, malo vedrija i toplija, pa će temperatura biti od 1 do 7 stepeni.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Poludelo vreme: Od prolećnih temperatura do zimskog kolapsa za 48 sati: U Beogradu -2, RHMZ popalio alarme

Poludelo vreme: Od prolećnih temperatura do zimskog kolapsa za 48 sati: U Beogradu -2, RHMZ popalio alarme

Blic pre 10 minuta
Nova prognoza RHMZ: Hladnije vreme, kiša do petka, sneg u pojedinim krajevima

Nova prognoza RHMZ: Hladnije vreme, kiša do petka, sneg u pojedinim krajevima

Euronews pre 1 sat
Sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, tokom noći zahlađenje i sneg

Sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, tokom noći zahlađenje i sneg

NIN pre 1 sat
Vremenska prognoza za sredu, 26. novembar: Oblačno i hladnije vreme, ponegde kiša

Vremenska prognoza za sredu, 26. novembar: Oblačno i hladnije vreme, ponegde kiša

Novi magazin pre 1 sat
Vremenska prognoza: Oblačno i hladnije, sutra popodne i uveče kiša, sneg na planinama i mogućnost susnežice u nižim predelima…

Vremenska prognoza: Oblačno i hladnije, sutra popodne i uveče kiša, sneg na planinama i mogućnost susnežice u nižim predelima

Serbian News Media pre 45 minuta
Novo naoblačenje sa kišom stiže večeras, u četvrtak zbog snega žuti meteoalarm u pola zemlje

Novo naoblačenje sa kišom stiže večeras, u četvrtak zbog snega žuti meteoalarm u pola zemlje

Alo pre 1 sat
Danas do 18 stepeni, a onda – „hladan tuš“: Sneg stiže i u niže krajeve

Danas do 18 stepeni, a onda – „hladan tuš“: Sneg stiže i u niže krajeve

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Dojava o bombi u Domu zdravlja u Vranju, hitno evakuisani pacijenti: Oglasili se iz rukovodstva Zdravstvenog centra

Dojava o bombi u Domu zdravlja u Vranju, hitno evakuisani pacijenti: Oglasili se iz rukovodstva Zdravstvenog centra

Blic pre 1 minut
Poludelo vreme: Od prolećnih temperatura do zimskog kolapsa za 48 sati: U Beogradu -2, RHMZ popalio alarme

Poludelo vreme: Od prolećnih temperatura do zimskog kolapsa za 48 sati: U Beogradu -2, RHMZ popalio alarme

Blic pre 10 minuta
Kleut: Prekršeni su pravilnici i postupak koji podrazumeva izbor u zvanje profesora

Kleut: Prekršeni su pravilnici i postupak koji podrazumeva izbor u zvanje profesora

Novi magazin pre 5 minuta
Snimatelj RTS-a izbačen iz Predsedništva zato što je nosio bedž

Snimatelj RTS-a izbačen iz Predsedništva zato što je nosio bedž

Danas pre 6 minuta
Famozno: Replikine replike čorba

Famozno: Replikine replike čorba

Kurir pre 6 minuta