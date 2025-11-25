Američki sekretar vojske održao razgovore sa ruskim zvaničnicima u Abu Dabiju

Američki sekretar vojske, Dan Driskol, održao je juče razgovore sa ruskim zvaničnicima u Abu Dabiju, što je najnoviji pokušaj administracije predsednika Donalda Trampa da posreduje u mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine, prenosi Rojters.

Sastanak dolazi nakon što su zvaničnici SAD i Ukrajine pokušali da smanje jaz između sebe u vezi sa planom za okončanje rata u Ukrajini, dogovorivši se da izmene američki predlog koji su Kijev i njegovi evropski saveznici videli kao listu želja Kremlja. Sekretar Driskol danas sa Rusima i Ukrajincima u Abu Dabiju Američki zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekao je da će Driskolovi sastanci biti nastavljeni i danas. Nije bilo jasno ko će biti u ruskoj