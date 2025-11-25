Dve osobe poginule i šest povređenih u ruskim napadima na Kijev

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Dve osobe poginule i šest povređenih u ruskim napadima na Kijev

Najmanje dve osobe su poginule i šest je povređeno tokom prethodne noći u ruskom vazdušnom napadu na Kijev, saopštile su jutros ukrajinske službe za vanredne situacije.

Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u bombardovanju devetospratne stambene zgrade u Dnjeprovskom okrugu, a još jedna osoba je ranjena u napadu na zgradu u Pečerskom okrugu, saopštile su službe za vanredne situacije. S druge strane, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana tokom noći presrela 249 ukrajinskih dronova iznad Rusije. Iznad Crnog mora oboreno je 116, u Krasnodarskom kraju 76, na anektiranom Krimskom poluostrvu 23 i 16 u
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Napad na Kijev: Dve osobe poginule i šest povređeno u bombardovanju stambene zgrade

Napad na Kijev: Dve osobe poginule i šest povređeno u bombardovanju stambene zgrade

Serbian News Media pre 10 minuta
Rusi zasuli Ukrajinu kinžalima i šahedima. Dignuti i MiG-ovi, odjekivale eksplozije, objavljeni snimci brutalnog napada (video)…

Rusi zasuli Ukrajinu kinžalima i šahedima. Dignuti i MiG-ovi, odjekivale eksplozije, objavljeni snimci brutalnog napada (video)

Alo pre 20 minuta
Najmanje šest poginulo, više povređenih u ruskom napadu na Kijev

Najmanje šest poginulo, više povređenih u ruskom napadu na Kijev

RTV pre 1 sat
Najmanje šest ljudi ubijeno u ruskom napadu na Kijev, navode ukrajinski zvaničnici

Najmanje šest ljudi ubijeno u ruskom napadu na Kijev, navode ukrajinski zvaničnici

Slobodna Evropa pre 1 sat
Rusija na udaru

Rusija na udaru

Vesti online pre 1 sat
(Video) Šokantne vesti usred pregovora! Ovako nešto se nije desilo od početka rata, sve je u plamenu: Rusija i Ukrajina se…

(Video) Šokantne vesti usred pregovora! Ovako nešto se nije desilo od početka rata, sve je u plamenu: Rusija i Ukrajina se tresu od detonacija, ima mrtvih, centar Kijeva gori

Blic pre 1 sat
"Ostanite u svojim skloništima"! Opsadno stanje u Kijevu, ljudi mogu biti pod ruševinama

"Ostanite u svojim skloništima"! Opsadno stanje u Kijevu, ljudi mogu biti pod ruševinama

Alo pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

​Si Đinping: Kina i SAD moraju da zadrže zamah u odnosima i da idu u pravom smeru

​Si Đinping: Kina i SAD moraju da zadrže zamah u odnosima i da idu u pravom smeru

Beta pre 6 minuta
Zelenski pred mučnim izborom, Rusi odbacili izmenjeni predlog sporazuma: A ko će čuvati mir?

Zelenski pred mučnim izborom, Rusi odbacili izmenjeni predlog sporazuma: A ko će čuvati mir?

Danas pre 36 minuta
Kina uspešno lansirala svemirsku letelicu Šendžou-22

Kina uspešno lansirala svemirsku letelicu Šendžou-22

RTV pre 26 minuta
Avganistan optužio Pakistan za vazdušne napade: „Ubijeno devetoro dece“

Avganistan optužio Pakistan za vazdušne napade: „Ubijeno devetoro dece“

Danas pre 11 minuta
Peskov o bahanalijama: Šta kaže Kremlj o mirovnom planu za Ukrajinu?

Peskov o bahanalijama: Šta kaže Kremlj o mirovnom planu za Ukrajinu?

Danas pre 21 minuta