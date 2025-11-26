Interpol odlikovao Dačića

Beta pre 7 minuta

Predsednik Interpola Ahmed Naser Al-Raisi dodelio je ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivici Dačiću "Medalju posebnog ranga".

"Medalja posebnog ranga, najviše odlikovanje dodeljuje se ministrima unutrašnjih poslova za istaknutu ulogu u oblasti bezbednosne saradnje, za doprinos jačanju mehanizama zajedničkog delovanja između država članica i Interpola u borbi protiv organizovanog i transnacionalnog kriminala", navodi se u saopštenju MUP.

Al-Raisi je izjavio da to odlikovanje predstavlja izraz iskrene zahvalnosti Interpola zbog Dačićeve nepokolebljive posvećenosti unapređenju međunarodne saradnje u oblasti sprovođenja zakona.

(Beta, 26.11.2025)

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslovaMUPInterpol

