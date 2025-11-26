"Možda je to srce moglo živeti u nekom drugom, ali nije bilo šanse" Ekskluzivna ispovest poznatog golmana kojem su ubijeni brat i snaja na Blic TV: "Uništio mu je svaki vitalni organ"

Blic pre 20 minuta
"Možda je to srce moglo živeti u nekom drugom, ali nije bilo šanse" Ekskluzivna ispovest poznatog golmana kojem su ubijeni…
Branko Pušica osuđen je na 18 godina zatvora za dvostruko ubistvo u Arilju i nedozvoljeno držanje oružja Nenad Novaković opisuje tragično ubistvo svog brata Predraga i snaje Ivane tokom novogodišnje noći "Jedanaest meseci sam živeo sa ubeđenjem da je možda trebalo da doniram bratove organe, možda je njegovo srce trebalo da živi u nekom drugom i da kažem - tu je moj brat. Međutim, kada je sudija čitao presudu ubici shvatio sam da nije bilo šanse za to. On ga je tako
Sudar motocikliste i vozila auto škole u Loznici. Jedan vozač udario glavom o beton, saobraćaj usporen.

Sudar motocikliste i vozila auto škole u Loznici. Jedan vozač udario glavom o beton, saobraćaj usporen.

Blic pre 19 minuta
(Foto) Nestala Ana (20) iz okoline Čačka. Policija ispituje povezanost sa pretragom Morave i jezera Međuvršje: Poslednji…

(Foto) Nestala Ana (20) iz okoline Čačka. Policija ispituje povezanost sa pretragom Morave i jezera Međuvršje: Poslednji kontakt imala s bratom.

Blic pre 1 sat
Telefon Ane nestale kod Čačka bio dostupan 14 sati, pa se ugasio. Porodica moli za pomoć: "To je poslednji put da ju je neko…

Telefon Ane nestale kod Čačka bio dostupan 14 sati, pa se ugasio. Porodica moli za pomoć: "To je poslednji put da ju je neko čuo"

Blic pre 1 sat
(Video) Vatra guta krov radnje! Haos u Rumi: Isti prostor se zapalio danas dva puta

(Video) Vatra guta krov radnje! Haos u Rumi: Isti prostor se zapalio danas dva puta

Blic pre 45 minuta