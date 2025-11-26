Ćacad napala poslanike ispred Skupštine Srbije

Bujanovac, 26. novembar 2025. (Foto: snimak ekrana portal Mašina) – Narodni poslanici iz redova opozicije krenuli su jutros na glavni ulaz u Skupštinu, uklonivši ogradu oko tzv.

Ćacilenda nakon čega je došlo do incidenta i sukoba sa ljudima iz šatorskog naselja kod Skupštine. Dok su prolazili, iz Ćacilenda su im dovikivali “ustaše”, a obezbeđenje u žutim prslucima razdvajalo je prisutne u Ćacilendu od poslanika. Žitelji Ćacilenda su sve vreme nasrtali na poslanike, ali ih je obezbeđenje sprečavalo, javlja N1. Poslanici su bonsekom presekli žicu kojom su bile povezane ograde i uputili se ka glavnom ulazu u Skupštinu. Među poslanicima je bio