Danas počinje božićni post donosimo vam detaljan vodič - kada se posti na vodi, kada na ulju, a kada je dozvoljena riba

Božićni post počinje danas, 28. novembra, a cilj posta je približavanje Bogu, kako kroz uzdržavanje od mrsne hrane i zlih misli, tako i kroz molitvu i činjenje dobrih dela

Zajednicu sa Bogom postižemo upravo postom u kojem je vrhunac pričešće koje predstavlja krajnji cilj. Božićni post traje četrdeset dana, ali nije tako strog kao Veliki Post. Počinje 28. novembra, a završava se 6. januara. U toku celog ovoga posta, po pravilu se ne jede meso, mlečni proizvodi i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka koji se poste "na vodi". Riba se jede svake subote i nedelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice (4.