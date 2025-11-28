Danas oblačno i hladno sa kišom,susnežicom i snegom

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Danas oblačno i hladno sa kišom,susnežicom i snegom

U brdsko-planinskim predelima očekuje se dalje povećanje snežnog pokrivača, dok se formiranje pokrivača ponegde očekuje i u nižim predelima, naročito u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 3, maksimalna dnevna od 1 do 5 stepeni. U subotu biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 0 do 3 stepena, a najviša od 5 do 9 stepeni. U nedelju biće promenljivo, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 3 do 5 stepeni, a najviša od 6 do 9 stepeni. U Čačku će biti hladno sa snegom, temperatura će se kretati od 0 do 3
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

Pred nama još jedan hladan i tmuran dan, oprez zbog ledene kiše i poledice, do šest stepeni

Pred nama još jedan hladan i tmuran dan, oprez zbog ledene kiše i poledice, do šest stepeni

N1 Info pre 8 minuta
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 28. do 30. novembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 28. do 30. novembra)

Pressek pre 43 minuta
Srbiju danas steže zimski talas: Sneg i ledena kiša širom zemlje

Srbiju danas steže zimski talas: Sneg i ledena kiša širom zemlje

Dnevnik pre 44 minuta
Oblačno i hladno u Mitrovici: stižu susnežica i povremeni sneg

Oblačno i hladno u Mitrovici: stižu susnežica i povremeni sneg

Ozon pre 3 minuta
Prognoza vremena za 28. novembar: Hladno, oblačno i uz povremene padavine širom Srbije

Prognoza vremena za 28. novembar: Hladno, oblačno i uz povremene padavine širom Srbije

Glas juga pre 13 minuta
Oblačno i hladno sa snegom, susnežicom i kišom

Oblačno i hladno sa snegom, susnežicom i kišom

RTV pre 1 sat
Sneg i ledena kiša u Srbiji, vikend bez padavina

Sneg i ledena kiša u Srbiji, vikend bez padavina

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakSneg

Društvo, najnovije vesti »

Pred nama još jedan hladan i tmuran dan, oprez zbog ledene kiše i poledice, do šest stepeni

Pred nama još jedan hladan i tmuran dan, oprez zbog ledene kiše i poledice, do šest stepeni

N1 Info pre 8 minuta
Adolescencija traje do ranih 30-ih, otkriva nova studija

Adolescencija traje do ranih 30-ih, otkriva nova studija

BBC News pre 44 minuta
"Za zimu se spremi i na vreme opremi": Stručnjaci upozoravaju na ključne greške vozača u zimskim uslovima

"Za zimu se spremi i na vreme opremi": Stručnjaci upozoravaju na ključne greške vozača u zimskim uslovima

Euronews pre 44 minuta
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 28. do 30. novembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 28. do 30. novembra)

Pressek pre 43 minuta
Upozorenje za vozače: Obavezna upotreba zimske opreme, kamioni na Batrovcima čekaju osam sati

Upozorenje za vozače: Obavezna upotreba zimske opreme, kamioni na Batrovcima čekaju osam sati

Nova pre 3 minuta