"Diplomatija ostaje aktivna" Zelenski izneo najnovije informacije sa fronta!

Alo pre 13 minuta
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas, da je zahvaljujući aktivnoj diplomatiji, sasvim realno da se u narednim danima finalizuju koraci kako bi se utvrdilo kako da se "dostojanstveno okonča rat".

Prema njegovim rečima, večeras, po američkom vremenu, ukrajinska delegacija trebalo bi da stigne u Sjedinjene Američke Države, a dijalog će biti nastavljen na osnovu tačaka iz Ženeve, prenosi Ukrinform. "Diplomatija ostaje aktivna. Američka strana je konstruktivna i sasvim je realno da se u narednim danima finalizuju koraci kako bi se utvrdilo kako dostojanstveno okončati rat", istakao je Zelenski u svom večernjem obraćanju. On je zaključio da ukrajinska delegacija
