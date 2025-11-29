Pomera se starosna granica za odlazak u penziju

B92 pre 19 minuta
Pomera se starosna granica za odlazak u penziju

Od 1. januara 2026. godine menjaju se uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene, pa će žene u penziju moći da idu sa navršene 64 godine, uz najmanje 15 godina staža osiguranja.

To je za dva meseca više nego ove godine, kada su ženama za penzionisanje neophodne 63 godine i 10 meseci života, uz isti staž osiguranja, objavljeno je u najnovijem broju "Glasa osiguranika", glasila Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije (PIO). U skladu sa odredbama Zakona o PIO, uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene će se pomerati za po dva meseca godišnje do 2032, kada će biti izjednačeni sa uslovima koji važe za
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Novi uslovi za penzionisanje žena od 2026. godine: Šta donose nova pravila

Novi uslovi za penzionisanje žena od 2026. godine: Šta donose nova pravila

NIN pre 1 sat
Važno obaveštenje za srpske penzionere: Oglasili se iz PIO fonda, krajnji rok je 31. decembar!

Važno obaveštenje za srpske penzionere: Oglasili se iz PIO fonda, krajnji rok je 31. decembar!

Alo pre 1 sat
Od Nove godine menjaju se uslovi za penzionisanje žena, u penziju sa 64 godine

Od Nove godine menjaju se uslovi za penzionisanje žena, u penziju sa 64 godine

RTV pre 2 sata
Od 1. januara novi uslovi za penzionisanje žena! Šta se menja i ko bi trebalo da reaguje uskoro

Od 1. januara novi uslovi za penzionisanje žena! Šta se menja i ko bi trebalo da reaguje uskoro

Blic pre 1 sat
Od Nove godine menjaju se uslovi: Sa koliko godina će moći da se penzionišu žene?

Od Nove godine menjaju se uslovi: Sa koliko godina će moći da se penzionišu žene?

Euronews pre 2 sata
Novi udar na uslove za penziju: Žene će raditi duže – svake godine sve više

Novi udar na uslove za penziju: Žene će raditi duže – svake godine sve više

Moj Novi Sad pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Osiguranje

Društvo, najnovije vesti »

TOK potvrdio da je ministar Selaković osumnjičen u slučaju Generalštab

TOK potvrdio da je ministar Selaković osumnjičen u slučaju Generalštab

Beta pre 19 minuta
Zvezda za tri godine u OFK Beograd poslala 37 fudbalera: BBC istraživanje

Zvezda za tri godine u OFK Beograd poslala 37 fudbalera: BBC istraživanje

BBC News pre 24 minuta
Ministar Selaković osumnjičeni u slučaju "Generalštab", stekli se uslovi da tužilac naloži privođenje

Ministar Selaković osumnjičeni u slučaju "Generalštab", stekli se uslovi da tužilac naloži privođenje

Glas Zaječara pre 18 minuta
Otkrivamo spisak osumnjičenih u slučaju „Generalštab“

Otkrivamo spisak osumnjičenih u slučaju „Generalštab“

Nova pre 24 minuta
Oprez – vlažni kolovozi

Oprez – vlažni kolovozi

RTK pre 23 minuta