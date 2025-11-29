Da li je Zelenski uzdrman ostavkom najbližeg saradnika i glavnog pregovarača sa SAD?

Danas pre 3 sata  |  S. D.
Da li je Zelenski uzdrman ostavkom najbližeg saradnika i glavnog pregovarača sa SAD?

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u petak najavio ostavku svog moćnog šefa kabineta, Andrija Jermaka, koji je takođe bio glavni pregovarač Ukrajine u razgovorima sa SAD, nakon što je Jermakova rezidencija pretresena od strane istražitelja za borbu protiv korupcije.

Pretres u samom srcu ukrajinske vlade predstavljao je udarac za ukrajinskog lidera, koji je rizikovao da poremeti njegovu pregovaračku strategiju u trenutku kada Kijev trpi intenzivan pritisak SAD da potpiše mirovni sporazum gotovo četiri godine nakon ruske pune invazije, piše Kijev post. Jermak je dugo bio poverljivi saradnik Zelenskog, koji je odolevao stalnom pritisku da ga smeni. U aluziji na kontroverzu oko dugog boravka Jermaka pored njega, Zelenski je rekao
Ključne reči

UkrajinakorupcijaKijevVladimir Zelenski

