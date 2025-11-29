Pomera se starosna granica za odlazak u penziju: Žene u Srbiji će raditi do ove godine!

Umesto dosadašnjih 63 godine i 10 meseci, dame će u penziju moći tek sa navršenih 64 godine života, uz obaveznih najmanje 15 godina staža.

Ovo je zvanično objavio „Glas osiguranika“, glasilo Republičkog fonda PIO, koji podseća da se ženama uslovi za penzionisanje iz godine u godinu pomeraju – i to sve do 2032. Tada će se potpuno izjednačiti sa muškarcima, pa će i jedni i drugi odlaziti u penziju sa 65 godina i najmanje 15 godina staža. Za one sa dugim radnim stažom postoji i druga opcija: prema važećim propisima, ko god ima 45 godina staža, nezavisno od pola i godina života, može da ostvari pravo na