Američki mediji: Jermak nakon korupcijskog skandala ide na front

Američki list Njujork post tvrdi da je primio poruku od Andreja Jermaka, nedavno smenjenog šefa predsedničkog kabineta Vladimira Zelenskog, u kojoj je on navodno najavio da odlazi na front.

Napominje se da nije precizirao kada ili kako će krenuti na front. Štaviše, tvrdi se da je Jermak rekao da je zgrožen „prljavštinom kojom je obasut“ i nedostatkom podrške od onih koji, kako je rekao, „znaju istinu“. Jermak je takođe izjavio da više neće odgovarati na pozive, dodaje list. Prethodno je Zelenski saopštio da je Jermak podneo ostavku. Ova odluka je usledila nakon što je u Ukrajini izbio korupcijski skandal koji seže sve do Zelenskog i njegovog