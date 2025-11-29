Američki mediji: Jermak nakon korupcijskog skandala ide na front

Sputnik pre 33 minuta
Američki mediji: Jermak nakon korupcijskog skandala ide na front

Američki list Njujork post tvrdi da je primio poruku od Andreja Jermaka, nedavno smenjenog šefa predsedničkog kabineta Vladimira Zelenskog, u kojoj je on navodno najavio da odlazi na front.

Napominje se da nije precizirao kada ili kako će krenuti na front. Štaviše, tvrdi se da je Jermak rekao da je zgrožen „prljavštinom kojom je obasut“ i nedostatkom podrške od onih koji, kako je rekao, „znaju istinu“. Jermak je takođe izjavio da više neće odgovarati na pozive, dodaje list. Prethodno je Zelenski saopštio da je Jermak podneo ostavku. Ova odluka je usledila nakon što je u Ukrajini izbio korupcijski skandal koji seže sve do Zelenskog i njegovog
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Jermak doneo konačnu odluku! Spreman sam da krenem

Jermak doneo konačnu odluku! Spreman sam da krenem

Pravda pre 23 minuta
"Ne želim da stvaram probleme Zelenskom, idem na front" Uvređeni Jermak poslao poruku za lidera Ukrajine?

"Ne želim da stvaram probleme Zelenskom, idem na front" Uvređeni Jermak poslao poruku za lidera Ukrajine?

Kurir pre 3 minuta
Medvedčuk otkrio ko je naručio istragu o korupciji u Ukrajini

Medvedčuk otkrio ko je naručio istragu o korupciji u Ukrajini

Sputnik pre 13 minuta
Medvedčuk otkrio: Evo ko je naručio istragu o korupciji u Ukrajini

Medvedčuk otkrio: Evo ko je naručio istragu o korupciji u Ukrajini

Večernje novosti pre 24 minuta
"Idem na front, ne želim da stvaram probleme Zelenskom" Njujork post primio poruku od Andreja Jermaka - "Spreman sam na sve"

"Idem na front, ne želim da stvaram probleme Zelenskom" Njujork post primio poruku od Andreja Jermaka - "Spreman sam na sve"

Večernje novosti pre 24 minuta
Iz predsedničkog kabineta na front: Desna ruka Zelenskog Jermak doneo radikalnu odluku, tvrde američki mediji

Iz predsedničkog kabineta na front: Desna ruka Zelenskog Jermak doneo radikalnu odluku, tvrde američki mediji

Alo pre 1 sat
Jermak posle ostavke najavio odlazak na front

Jermak posle ostavke najavio odlazak na front

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NECUkrajinaNjujorkkorupcijasvetFront

Svet, najnovije vesti »

Tajni dokument za raspad Jugoslavije: Skovali ga CIA i BND, trebalo je da ga sprovedu - na miran ili krvav način

Tajni dokument za raspad Jugoslavije: Skovali ga CIA i BND, trebalo je da ga sprovedu - na miran ili krvav način

Blic pre 18 minuta
Jermak doneo konačnu odluku! Spreman sam da krenem

Jermak doneo konačnu odluku! Spreman sam da krenem

Pravda pre 23 minuta
Trampov rejting skroz potonuo: Većina Amerikanaca ga ne podržava, a za to imaju dva velika razloga

Trampov rejting skroz potonuo: Većina Amerikanaca ga ne podržava, a za to imaju dva velika razloga

Nova pre 33 minuta
Najmanje jedna osoba poginula i 11 ranjenih u ruskom napadu dronom na Kijev

Najmanje jedna osoba poginula i 11 ranjenih u ruskom napadu dronom na Kijev

N1 Info pre 43 minuta
Američki mediji: Jermak nakon korupcijskog skandala ide na front

Američki mediji: Jermak nakon korupcijskog skandala ide na front

Sputnik pre 33 minuta