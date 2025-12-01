Penzije od danas veće za 12,2 odsto, prve isplate pre božićnih praznika

BEOGRAD - Penzije u Srbiji od danas su veće za 12,2 odsto, a prva uvećana primanja penzioneri će dobiti početkom januara, uoči božićnih praznika.

Prosečna penzija sa ovim povećanjem iznosiće oko 437 evra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju da nisu istinite pojedine objave na društvenim mrežama da nema novca u budžetu za povećanje penzija i istakao da će penzije od danas biti uvećane za 12,2 odsto i da će prve veće penzije biti isplaćene pre božićnih praznika, odnosno 4. ili 5. januara. Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se svim penzionerima i ove