Penzije od danas veće za 12,2 odsto, prve isplate pre božićnih praznika

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Penzije od danas veće za 12,2 odsto, prve isplate pre božićnih praznika

BEOGRAD - Penzije u Srbiji od danas su veće za 12,2 odsto, a prva uvećana primanja penzioneri će dobiti početkom januara, uoči božićnih praznika.

Prosečna penzija sa ovim povećanjem iznosiće oko 437 evra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju da nisu istinite pojedine objave na društvenim mrežama da nema novca u budžetu za povećanje penzija i istakao da će penzije od danas biti uvećane za 12,2 odsto i da će prve veće penzije biti isplaćene pre božićnih praznika, odnosno 4. ili 5. januara. Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se svim penzionerima i ove
Ključne reči

Aleksandar VučićBudžetPovećanje penzijaPredsednik SrbijeSiniša Mali

