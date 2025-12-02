Magla na putevima u Srbiji

BEOGRAD Zbog magle na putevima saobraćaj u Srbiji odvija se uz smanjenu vidljivost, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

U sapštenju se navodi i da ima zadržavanja na graničnim prelazima. Zbog magle smanjena je vidljivost na severu Vojvodine i u Bačkoj a otežana je vožnju na prilazima Beogradu. Magle ima na autoputu koji vodi ka Novom Sadu, kao i kod Aleksinca, Velike Plane, Uba kao i na deonicama puteva širom Srbije. Iz Auto-moto saveza Srbije navode da je prohodnost puteva bolja u odnosu na predhodne dane, u nižim predelima kolovozi su suvi ili mestimično vlažni kao i da je stanje