Magla na putevima u Srbiji

Jug press pre 2 sata
BEOGRAD Zbog magle na putevima saobraćaj u Srbiji odvija se uz smanjenu vidljivost, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

U sapštenju se navodi i da ima zadržavanja na graničnim prelazima. Zbog magle smanjena je vidljivost na severu Vojvodine i u Bačkoj a otežana je vožnju na prilazima Beogradu. Magle ima na autoputu koji vodi ka Novom Sadu, kao i kod Aleksinca, Velike Plane, Uba kao i na deonicama puteva širom Srbije. Iz Auto-moto saveza Srbije navode da je prohodnost puteva bolja u odnosu na predhodne dane, u nižim predelima kolovozi su suvi ili mestimično vlažni kao i da je stanje
