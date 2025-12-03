"Željko zna moje mišljenje, zahvalio mi se": Vanja Marinković otkrio o čemu je pričao sa Obradovićem

Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković govorio je pred meč 14. kola Evrolige protiv ekipe Bajerna koji je na programu u četvrtak od 20.45 u Beogradskoj areni.

Naravno, odlazak Željka Obradovića iz kluba je i dalj glavna tema, ali Marinković očekuje punu halu i veliku podršku navijača kao što je to bilo tokom protekle četiri i po godine. Marinković je upitan kakva je atmosfera u svlačionici posle svih dešavanja? "Sigurno da su bile tektonske promene u poslednjih sedam dana, sigurno da to nikome nije prijalo, ni nama, ni treneru, ni klubu ni navijačima ponajviše. Nova situacija za sve nas, mislim da je sve rečeno u