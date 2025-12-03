"Željko zna moje mišljenje, zahvalio mi se": Vanja Marinković otkrio o čemu je pričao sa Obradovićem

Mondo pre 16 minuta  |  Tijana Jevtić,
"Željko zna moje mišljenje, zahvalio mi se": Vanja Marinković otkrio o čemu je pričao sa Obradovićem

Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković govorio je pred meč 14. kola Evrolige protiv ekipe Bajerna koji je na programu u četvrtak od 20.45 u Beogradskoj areni.

Naravno, odlazak Željka Obradovića iz kluba je i dalj glavna tema, ali Marinković očekuje punu halu i veliku podršku navijača kao što je to bilo tokom protekle četiri i po godine. Marinković je upitan kakva je atmosfera u svlačionici posle svih dešavanja? "Sigurno da su bile tektonske promene u poslednjih sedam dana, sigurno da to nikome nije prijalo, ni nama, ni treneru, ni klubu ni navijačima ponajviše. Nova situacija za sve nas, mislim da je sve rečeno u
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ocokoljić pred Bajern objasnio jedini način da se vrati poverenje navijača!

Ocokoljić pred Bajern objasnio jedini način da se vrati poverenje navijača!

Sportske.net pre 41 minuta
Ja sam profesionalac, hoću fokus da vratim samo na košarku: Prvo obraćanje Ocokoljića na klupi crno-belih!

Ja sam profesionalac, hoću fokus da vratim samo na košarku: Prvo obraćanje Ocokoljića na klupi crno-belih!

Hot sport pre 41 minuta
Neočekivano: Pomoćnik se nije čuo sa Željkom posle ostavke, evo o čemu je govorio u prvom obraćanju kao trener Partizana

Neočekivano: Pomoćnik se nije čuo sa Željkom posle ostavke, evo o čemu je govorio u prvom obraćanju kao trener Partizana

Nova pre 31 minuta
Ocokoljić je prvi trener, a ovo je ostatak stručnog štaba Partizana za meč sa Bajernom!

Ocokoljić je prvi trener, a ovo je ostatak stručnog štaba Partizana za meč sa Bajernom!

Sportske.net pre 26 minuta
Marinković: Željko je sve rekao… Navijači? kao i dosad

Marinković: Željko je sve rekao… Navijači? kao i dosad

Sport klub pre 41 minuta
Kapiten Partizana otkrio kakva je atmosfera u ekipi: Marinković se obratio pred važan evroligaški meč

Kapiten Partizana otkrio kakva je atmosfera u ekipi: Marinković se obratio pred važan evroligaški meč

Kurir pre 41 minuta
Privremeni trener KK Partizan otvorio dušu pred Bajern: Evo šta je rekao pred debi na klupi crno-belih!

Privremeni trener KK Partizan otvorio dušu pred Bajern: Evo šta je rekao pred debi na klupi crno-belih!

Kurir pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićBeogradska ArenaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Pokuševski: Zbog Obradovića sam došao u Partizan; Marinković: Na nama je da se usredsredimo na Bajern

Pokuševski: Zbog Obradovića sam došao u Partizan; Marinković: Na nama je da se usredsredimo na Bajern

RTV pre 1 minut
Ocokoljić pred Bajern objasnio jedini način da se vrati poverenje navijača!

Ocokoljić pred Bajern objasnio jedini način da se vrati poverenje navijača!

Sportske.net pre 41 minuta
Ja sam profesionalac, hoću fokus da vratim samo na košarku: Prvo obraćanje Ocokoljića na klupi crno-belih!

Ja sam profesionalac, hoću fokus da vratim samo na košarku: Prvo obraćanje Ocokoljića na klupi crno-belih!

Hot sport pre 41 minuta
Holand: Nisam očekivao da ću ovako brzo da postignem 100 golova u Premijer ligi

Holand: Nisam očekivao da ću ovako brzo da postignem 100 golova u Premijer ligi

RTS pre 1 minut
Nastavlja se najtužniji meč: Večeras Mladost i Radnički kreću od kobnog 42. minuta

Nastavlja se najtužniji meč: Večeras Mladost i Radnički kreću od kobnog 42. minuta

Dnevnik pre 36 minuta