Ministarstvo: Ne postoje dozvole za geološka istraživanja na lokalitetu Studena kod Niša

Niške vesti pre 1 sat  |  Beta Beta
Ministarstvo: Ne postoje dozvole za geološka istraživanja na lokalitetu Studena kod Niša

„Nijedna kompanija nema ishodovanu dozvolu da vrši istraživanja zlata i bakra na ovom području“, ističe se u saopštenju.

Poslanici opozicionih stranaka u Skupštini Niša najavili su zahtev Ministarstvu rudarstva i energetike za zabranu istraživenja i iskopavanja bakra i zlata u pojasu vodoizvorišta „Studene“. Nadležni su pozvani i da obustave pritisak na niške urbaniste i povuku iz procedure Prostorni plan Niša, jer će, ukoliko se taj plan bude usvojio i ukoliko se istražne radnje u vezi sa rudarenjem budu sprovodile, podneti i kriviče prijave. Po tumačenju Ministarstva rudarstva i
Otvori na niskevesti.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo rudarstva: Niko sada nema dozvolu za geološka istraživanja u Studeni, Prostorni plan ne odobrava rudarenje

Ministarstvo rudarstva: Niko sada nema dozvolu za geološka istraživanja u Studeni, Prostorni plan ne odobrava rudarenje

Južne vesti pre 42 minuta
MRE: Nema važećih dozvola za istraživanja na lokalitetu „Studena“

MRE: Nema važećih dozvola za istraživanja na lokalitetu „Studena“

Danas pre 1 sat
Ministarstvo: Ne postoje dozvole za geološka istraživanja na lokalitetu Studena kod Niša

Ministarstvo: Ne postoje dozvole za geološka istraživanja na lokalitetu Studena kod Niša

Glas juga pre 57 minuta
MRE: Ne postoje važeće dozvole za geološka istraživanja na lokalitetu Studena

MRE: Ne postoje važeće dozvole za geološka istraživanja na lokalitetu Studena

Ekapija pre 1 sat
Pojavila se informacija da se kopa zlato i bakar na lokalitetu Studena! MRE: Nijedna kompanija nema dozvolu da istražuje

Pojavila se informacija da se kopa zlato i bakar na lokalitetu Studena! MRE: Nijedna kompanija nema dozvolu da istražuje

Blic pre 1 sat
Ministarstvo: Ne postoje dozvole za istraživanje zlata i bakra na lokalitetu Studena kod Niša

Ministarstvo: Ne postoje dozvole za istraživanje zlata i bakra na lokalitetu Studena kod Niša

Radio 021 pre 1 sat
Oglasili se iz Ministarstva energetike o novom rudniku zlata: Niko nije dobio dozvolu za iskopavanja na Studeni.

Oglasili se iz Ministarstva energetike o novom rudniku zlata: Niko nije dobio dozvolu za iskopavanja na Studeni.

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišMinistarstvo rudarstva i energetikegrad niš

Ekonomija, najnovije vesti »

Od 2026. nove cene poštanskih usluga - objavljen detaljan cenovnik

Od 2026. nove cene poštanskih usluga - objavljen detaljan cenovnik

Kamatica pre 6 minuta
Srbija ima uskladišteno oko 540 miliona kubika gasa u Banatskom dvoru i u Mađarskoj

Srbija ima uskladišteno oko 540 miliona kubika gasa u Banatskom dvoru i u Mađarskoj

RTV pre 22 minuta
"Od Srbije se traži da to reši kako zna i ume": Da li je nacionalizacija NIS jedino rešenje jednačine sa više nepoznatih

"Od Srbije se traži da to reši kako zna i ume": Da li je nacionalizacija NIS jedino rešenje jednačine sa više nepoznatih

Euronews pre 31 minuta
Šta čeka vlasnike 14 odsto akcija NIS - koje bi bilo najbolje rešenje za njih

Šta čeka vlasnike 14 odsto akcija NIS - koje bi bilo najbolje rešenje za njih

N1 Info pre 27 minuta
Vulkan enerdži obezbedio 2,6 milijardi dolara za projekat rudnika litijuma u Nemačkoj

Vulkan enerdži obezbedio 2,6 milijardi dolara za projekat rudnika litijuma u Nemačkoj

N1 Info pre 42 minuta