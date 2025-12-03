Macura: Zajedničko delovanje ključno za unapređenje sistema zaštite žena od nasilja

Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, političko i ekonomsko osnaživanje žena Tatjana Macura otvorila je u Nišu konferenciju Sigurnih kuća Srbije "Ujedinjene za svaku ženu - sigurnost kao pravo" i tom prilika istakla da je zajedničko delovanje institucija, organizacija i stručne javnosti ključno za unapređenje sistema zaštite žena koje su preživele nasilje. Ona je naglasila da u Srbiji trenutno sigurne kuće funkcionišu u različitim organizacionim