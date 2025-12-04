Danas je Vavedenje Presvete Bogorodice

Ozon pre 1 sat
Danas je Vavedenje Presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih praznika posvećenih Bogomajci.

Taj praznik, obeležen crvenim slovom u bogoslužbenom kalendaru SPC kao zapovedni praznik, slavi se kao uspomena na dan kada je Bogorodica, u pratnji svojih roditelja Joakima i Ane, prvi put uvedena u hram Božji. Činom Vavedenja Marijinog, kaže jevanđelsko predanje, sveti roditelji ispunili su zavet da će porod, kojeg dugo nisu imali, „predati Bogu na službu“. „Napred su išle device, sa zapaljenim svećama, a za njima presveta Deva, ukrašena carskim blagoljepnim
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Da li znate šta znači reč "vavedenje"? Danas je veliki praznik, pravoslavci se mole Presvetoj Bogorodici, a evo šta nikako ne…

Da li znate šta znači reč "vavedenje"? Danas je veliki praznik, pravoslavci se mole Presvetoj Bogorodici, a evo šta nikako ne smete da radite

Kurir pre 2 minuta
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Vavedenje presvete Bogorodice, jedan od pet velikih Bogorodičinih praznika Vavedenje…

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Vavedenje presvete Bogorodice, jedan od pet velikih Bogorodičinih praznika Vavedenje presvete Bogorodice

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Danas je Vavedenje, jedan od najznačajnijih praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici

Danas je Vavedenje, jedan od najznačajnijih praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici

Glas Zapadne Srbije pre 17 minuta
Vavedenje Presvete Bogorodice: Zašto se danas ne seče nožem i koje je duhovno značenje ovog običaja

Vavedenje Presvete Bogorodice: Zašto se danas ne seče nožem i koje je duhovno značenje ovog običaja

Danas pre 2 sata
Danas he Vavedenje Presvete Bogorodice

Danas he Vavedenje Presvete Bogorodice

Infozija pre 1 sat
Danas slavimo Vavedenje. Ko poštuje ovaj dan, slaviće u miru cele zime.

Danas slavimo Vavedenje. Ko poštuje ovaj dan, slaviće u miru cele zime.

Dnevnik pre 1 sat
SPC danas slavi Vavedenje Presvete Bogorodice

SPC danas slavi Vavedenje Presvete Bogorodice

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SPC

Društvo, najnovije vesti »

Odakle će Srbija da uvozi gas, ako ostane bez ruskog

Odakle će Srbija da uvozi gas, ako ostane bez ruskog

Bloomberg Adria pre 2 minuta
Gužve na graničnim prelazima zbog novih pravila EU, čekanja i duža pred praznike

Gužve na graničnim prelazima zbog novih pravila EU, čekanja i duža pred praznike

RTS pre 2 minuta
Da li znate šta znači reč "vavedenje"? Danas je veliki praznik, pravoslavci se mole Presvetoj Bogorodici, a evo šta nikako ne…

Da li znate šta znači reč "vavedenje"? Danas je veliki praznik, pravoslavci se mole Presvetoj Bogorodici, a evo šta nikako ne smete da radite

Kurir pre 2 minuta
ABS pokrenuo kampanju "Dobro pazi, voz nailazi!"

ABS pokrenuo kampanju "Dobro pazi, voz nailazi!"

RTV pre 27 minuta
SAZNAJEMO Veliki protest 28. decembra studenti posvećuju izborima

SAZNAJEMO Veliki protest 28. decembra studenti posvećuju izborima

Nova pre 32 minuta