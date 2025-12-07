MUP: Netačno da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

Beta pre 1 sat

Policijska uprava za grad Beograd demantovala je medijske navode po kojima su policijski službenici Policijske stanice Palilula odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka, gde se u nelegalnog šatorskom naselju pristalica vlasti, u narodu poznatom kao "Ćacilend", "održava prijavljeno javno okupljanje".

"PU za grad Beograd obaveštava javnost da policijski službenici Policijske stanice Palilula nisu odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka, već uredno i u kontinuitetu preduzimaju sve mere i radnje propisane pozitivno-pravnim propisima Srbije, te savesno i profesionalno izvršavaju sve službene poslove i zadatke koji proističu iz njihovih ovlašćenja i službenog položaja", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Takođe se dodaje da beogradska policija "ostaje posvećena zakonitom, profesionalnom i odgovornom obavljanju svih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, kao i zaštiti bezbednosti građana i javnog reda i mira".

Portal nova.rs je, pozivajući se na neimenovane izvore iz MUP-a, juče je objavio da je smena policajaca u stanici Palilula nedavno odbila da obezbeđuje "Ćacilend", tvrdeći da to utiče na njihov rad zbog smanjenog broja patrola na terenu.

Ta neposlušnost navodno je usledila nakon incidenta ispred Narodne skupštine Srbije, 26. novembra, kada je grupa poslanika pokušala da prođe kroz ograđen prostor i uđe na glavni ulaz zgrade.

(Beta, 07.12.2025)