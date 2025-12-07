MUP: Netačno da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

Beta pre 1 sat

Policijska uprava za grad Beograd demantovala je medijske navode po kojima su policijski službenici Policijske stanice Palilula odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka, gde se u nelegalnog šatorskom naselju pristalica vlasti, u narodu poznatom kao "Ćacilend", "održava prijavljeno javno okupljanje".

"PU za grad Beograd obaveštava javnost da policijski službenici Policijske stanice Palilula nisu odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka, već uredno i u kontinuitetu preduzimaju sve mere i radnje propisane pozitivno-pravnim propisima Srbije, te savesno i profesionalno izvršavaju sve službene poslove i zadatke koji proističu iz njihovih ovlašćenja i službenog položaja", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Takođe se dodaje da beogradska policija "ostaje posvećena zakonitom, profesionalnom i odgovornom obavljanju svih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, kao i zaštiti bezbednosti građana i javnog reda i mira".

Portal nova.rs je, pozivajući se na neimenovane izvore iz MUP-a, juče je objavio da je smena policajaca u stanici Palilula nedavno odbila da obezbeđuje "Ćacilend", tvrdeći da to utiče na njihov rad zbog smanjenog broja patrola na terenu.

Ta neposlušnost navodno je usledila nakon incidenta ispred Narodne skupštine Srbije, 26. novembra, kada je grupa poslanika pokušala da prođe kroz ograđen prostor i uđe na glavni ulaz zgrade.

(Beta, 07.12.2025)

Povezane vesti »

MUP negira da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

MUP negira da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

Radio 021 pre 39 minuta
PU Beograd demantuje navode o odbijanju obezbeđenja Pionirskog parka

PU Beograd demantuje navode o odbijanju obezbeđenja Pionirskog parka

Serbian News Media pre 8 minuta
MUP:Neistiniti navodi da su policijski službenici odbili da obezbeđuju Pionirski park

MUP:Neistiniti navodi da su policijski službenici odbili da obezbeđuju Pionirski park

RTV pre 1 sat
Oglasio se MUP o policajcima s Palilule

Oglasio se MUP o policajcima s Palilule

Nova pre 1 sat
MUP demantovao navode da su policijski službenici odbili da obezbeđuju Pionirski park

MUP demantovao navode da su policijski službenici odbili da obezbeđuju Pionirski park

Sputnik pre 1 sat
MUP: Netačno da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

MUP: Netačno da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

Radio sto plus pre 1 sat
MUP negira navode da su policajci s Palilule odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka

MUP negira navode da su policajci s Palilule odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPPalilula

Društvo, najnovije vesti »

Tema jutra: Protest podrške Radivoju Jovoviću u Novom Sadu

Tema jutra: Protest podrške Radivoju Jovoviću u Novom Sadu

N1 Info pre 23 minuta
MUP negira da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

MUP negira da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

Radio 021 pre 39 minuta
Imate nelegalan objekat? Sutra počinje prijava po novom zakonu

Imate nelegalan objekat? Sutra počinje prijava po novom zakonu

Danas pre 49 minuta
Sudije i tužioci protestovali ispred Ustavnog suda zbog političkih pritisaka

Sudije i tužioci protestovali ispred Ustavnog suda zbog političkih pritisaka

Vreme pre 8 minuta
Uskoro zimski raspust, ali ne za sve u isto vreme. Evo zašto se i za koga razlikuje, kada kome počinje i završava se, sve…

Uskoro zimski raspust, ali ne za sve u isto vreme. Evo zašto se i za koga razlikuje, kada kome počinje i završava se, sve detaljno.

Blic pre 18 minuta