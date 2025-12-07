Oglasio se MUP o policajcima s Palilule

Policijska uprava za grad Beograd saopštila je da su neistiniti navodi koji su se pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, a u kojima se tvrdi da su policijski službenici Policijske stanice Palilula, Policijske uprave za grad Beograd, odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka, gde se održava prijavljeno javno okupljanje. „PU za grad Beograd obaveštava javnost da policijski službenici Policijske stanice Palilula, Policijske uprave za grad Beograd,