Oglasio se MUP o policajcima s Palilule

Nova pre 4 sati  |  Autor: Jovan Mladenović
Oglasio se MUP o policajcima s Palilule
Policijska uprava za grad Beograd saopštila je da su neistiniti navodi koji su se pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, a u kojima se tvrdi da su policijski službenici Policijske stanice Palilula, Policijske uprave za grad Beograd, odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka, gde se održava prijavljeno javno okupljanje. „PU za grad Beograd obaveštava javnost da policijski službenici Policijske stanice Palilula, Policijske uprave za grad Beograd,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

MUP demantovao navode da su policijski službenici odbili da obezbeđuju Pionirski park

MUP demantovao navode da su policijski službenici odbili da obezbeđuju Pionirski park

Vesti online pre 2 sata
MUP negira da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

MUP negira da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

Radio 021 pre 3 sata
PU Beograd demantuje navode o odbijanju obezbeđenja Pionirskog parka

PU Beograd demantuje navode o odbijanju obezbeđenja Pionirskog parka

Serbian News Media pre 3 sata
MUP: Netačno da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

MUP: Netačno da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

Beta pre 4 sati
MUP:Neistiniti navodi da su policijski službenici odbili da obezbeđuju Pionirski park

MUP:Neistiniti navodi da su policijski službenici odbili da obezbeđuju Pionirski park

RTV pre 4 sati
MUP demantovao navode da su policijski službenici odbili da obezbeđuju Pionirski park

MUP demantovao navode da su policijski službenici odbili da obezbeđuju Pionirski park

Sputnik pre 4 sati
MUP: Netačno da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

MUP: Netačno da su policajci sa Palilule odbili da čuvaju Ćacilend

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPPalilula

Društvo, najnovije vesti »

Kragujevac koči izbore: Šta se dešava sa izborima za rukovodeće funkcije u Advokatskoj komori Srbije

Kragujevac koči izbore: Šta se dešava sa izborima za rukovodeće funkcije u Advokatskoj komori Srbije

Danas pre 47 minuta
NOVA: Smenjen načelnik BIA Marko Parezanović; Navodno se pominjao u „Skaj“ prepiskama braće Šarić

NOVA: Smenjen načelnik BIA Marko Parezanović; Navodno se pominjao u „Skaj“ prepiskama braće Šarić

Danas pre 12 minuta
Upreg’o se državni vrh da se prekine postupak protiv Selakovića: U slučaju Generalštaba prešli crvenu liniju

Upreg’o se državni vrh da se prekine postupak protiv Selakovića: U slučaju Generalštaba prešli crvenu liniju

Danas pre 42 minuta
Blokada Info: Naša stranica uklonjena sa srpske Vikipedije

Blokada Info: Naša stranica uklonjena sa srpske Vikipedije

Danas pre 27 minuta
Dnevnik Hanibala Kovača: Verujem da će studenti odoleti udarima BIA i naprednjaka

Dnevnik Hanibala Kovača: Verujem da će studenti odoleti udarima BIA i naprednjaka

Danas pre 2 sata