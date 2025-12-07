Skup podrške nakon produženja pritvora Radivoju Jovoviću: „Ja ću svoj glas pustiti kako god da mogu“

Nedeljnik pre 2 sata
Skup podrške nakon produženja pritvora Radivoju Jovoviću: „Ja ću svoj glas pustiti kako god da mogu“

„Hvala svima vama što ste došli da svima stavite do znanja da mržnja ne može biti jača od ljubavi, da represija ne može da pobedi solidarnost“, poručio je danas profesor Radivoje Jovović, pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG).

Građani predvođeni njegovim studentima i kolegama profesorima sa Fakulteta za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, na kojem je Jovović docent, organizovali su mu skup podrške. „Borba je obaveza“: Profesor Jovović sa terase pozdravio studente i poslao poruku Nakon šetnje centralnim gradskim ulicama, oni su došli ispred zgrade u kojoj Jovović živi i poručili mu da im beskrajno nedostaje, na fakultetu, na ulici, „onlajn i oflajn“. „Znamo koliko Vam je krivo
