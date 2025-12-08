Đedović: Država će učiniti sve da očuva stabilnost snabdevanja gorivom i energetsku stabilnost

Beta pre 2 sata

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović izjavila je da će država učiniti sve da očuva stabilnost snabdevanja gorivom i energetsku stabilnost, nakon što je američka administracija uvela sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), glavnom snabdevaču države gorivim, a zbog ruskog udela u vlasništvu.

"Podsećam da je 60. dan od kada su sankcije NIS-u stupile na snagu, od kada nije bilo dotoka nafte za Pančevaču rafineriju, ali tržište to nije osetilo, jer smo se dobro spremili. Država čini sve, sve institucije su angažovane i nastaviće tako da se radi, kako bi se očuvala bezbednost snabdevanja", rekla je ona novinarima nakon sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Ona je dodala da je situacija u naftnom sektoru sve složenija, da se problemi nagomilavaju i precizirala da 51 mesto u Srbiji nema alternativu za snabdevanje gorivom, jer se na njihovoj teritiriji naleze samo NIS-ove benzinske stanice.

To su, kako je kazala, Žitkovac kod Aleksinca, Pivnice i Silbaš kod Bačke Palnke, Bačko Petrovo selo kod Bečeja, Mrčajevci, Preljina i Sokolići kod Čačka, Čoka, Crna Trava, Mokrin i Rusko Selo kod Kikinde, Kostolac, Ušće kod Kraljeva, Crvenka i Sivac kod Kule, Šoplići i Stepojevac kod Lazarevca, Predejane i Vučje kod Leskovca, Mali Zvornik, Medveđa, Futog i Kisač kod Novoga Sada, Kolovrat kod Prijepolja, Platičevo i Prnjavor kod Šapca, Adaševci i Erdevik kod Šida, Kljaićevo, Stanišič i Stapar kod Sombora.

Dodala je da su bez alterative i Krnješevci i Stari Banovci kod Stare Pazove, Svrljig, Šajkaš, Stopanja kod Trstenika, Sevojno, Lozovik kod Velike Plane, Zmajevo kod Vrbasa, Podunavci kod Vrnjačke Banje, Uljma kod Vršca, Čurug i Đurđevo kod Žablja, Žagubica i Krepoljin, Žitorađa, kao i Tomaševac kod Zrenjanina.

"Gledaćemo da rešimo taj problem", naglasila je Đedović Handanović.

Dodala je da će država nastaviti da povećava svoje državne rezerve goriva, podsetivši da je to rađeno poslednje tri godine, te da su se ti kapaciteti uvećali za 60 odsto za sve naftne derivate.

"Imamo dodatne količine od 49.000 tona dizela, koje su u dolasku u decembru i januaru. Neke smo već ugovorili u martu ove godine, neke nedavno. Ove prve ugovorene količine dolaze sada, jer je u pitanju zimski kvalitet goriva", navela je ministarka.

Prema njenim rečima, očekuje se i isporka ranije ugovorenih 38.000 tona benzina.

"Mazuta imamo dovoljno za celu grejnu sezonu. U komunikaciji smo sa svim učesnicima na tržštu i stranim i domaćim kompanijama i manjim i većim koje su značajno uvećale svoj uvoz i spremne su da puste deo obaveznih i robnih rezervi Srbije na tržište da bi se povećala snabdevenost i da bi bila što ravnomernija", kazala je Đedović Handanović.

Ponovila je da je Srbije učinila sve što su ruski partneri tražili i da je pustila da razgovaraju o prodaji svog udela u NIS-u sa kim žele.

Dodala je da će Srbija, ukoliko bude trebalo da donosi teške odluke, to i uraditi kako bi zaštitila svoju energetsku sigurnost.

Sastanku su prisustvovali i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, ministar finansija Siniša Mali, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, kao i predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković i drugi predstavnici državnih institucija i preduzeća.

Poslednjom licencom Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD je dao NIS-u rok za promenu vlasničke strukture do 13. februara 2026. godine.

Rafinerija u Pančevu je zbog nedostatka dotoka sirove nafte, usled sankcija američke administracije koje su uvedene 9. oktobra zbog ruskog udela u vlasništvu, od 25. novembra bila u fazi tople cirkulacije, da bi 2. decembra NIS saopštio da je u Rafineriji započeta obustava rada proizvodnih postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu.

(Beta, 08.12.2025)