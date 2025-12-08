NBS: Nestašica evra u menjačnicama bila trenutna, menjači izbegavaju banke

Tokom poslednje dve nedelje došlo do rasta tražnje za stranom valutom na domaćem deviznom tržištu, saopštila je Narodna banka Srbije.

Objašnjavaju da je to delom rezultat uobičajenih sezonskih kretanja, pre svega u sektoru domaćih kompanija, ali u značajnijoj meri rezultat povećane tražnje za stranom valutom od strane građana nakon objave informacija u vezi sa kompanijom NIS. „Veliki deo ove tražnje građana je u značajnoj meri uzrokovan i pojedinim napisima u medijima i objavama na društvenim mrežama koje nemaju racionalno i realno uporište, i samo doprinose pojačavanju panike među građanima