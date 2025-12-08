51 mesto u Srbiji ostaće bez goriva zbog sankcija NIS-u

Mašina pre 3 sata  |  Mašina
51 mesto u Srbiji ostaće bez goriva zbog sankcija NIS-u

Danas je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović navela 51 mesto u Srbiji koje imaju isključivo NIS-ove benzinske stanice i koje bi, zbog nepostupanja države povodom američkih sankcija NIS-u i odbijanja Rusije da proda svoj udeo u kompaniji, moglo da ostane bez snabdevanja gorivom.

Od mesta koja nemaju alternativu osim NIS-ovih pumpi, ministarka je navela: Žitkovac kod Aleksinca, Pivnice i Silbaš kod Bačke Palanke, Bačko Petrovo Selo kod Bečeja, Mrčajevci, Preljina i Sokolići kod Čačka, Čoka, Crna Trava, Mokrin i Rusko Selo kod Kikinde, Kostolac, Ušće kod Kraljeva, Crvenka i Sivac kod Kule, Šoplići i Stepojevac kod Lazarevca, Predejane i Vučje kod Leskovca, Mali Zvornik, Medveđa, Futog i Kisač kod Novog Sada, Kolovrat kod Prijepolja,
