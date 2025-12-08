Vreme danas: Ujutru oblačno, popodne sunčani intervali

U Srbiji se danas očekuje magla i niska oblačnost, ujutru i pre podne u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje tek ponegde slaba kiša ili rosulja.

Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije očekuju se sunčani intervali, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U većem delu zemlje duvaće slab promenljiv vetar, na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od dva do pet stepeni, a najviša od sedam do 12. U Beogradu će ujutru biti magla, tokom većeg dela dana niska oblačnost, samo se posle podne