Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i sledi nam period „lažne zime“

Pravda pre 2 sata  |  Nova
RHMZ je najavio toplije vreme, ali i izdao upozorenje zbog magle, a u novoj objavi na svojoj Facebook stranici Marko Čubrilo otkriva da će suvo i stabilno biti bar do 17. decembra.

„Od danas, pa sigurno do oko 17.12. a možda i duže snažan anticiklon će nam donositi suvo i stabilno vreme. Prvih dva-tri dana će samo jutra i noći biti magloviti, dok će dani često uz dosta sunca donositi maksimume i do oko +15 stepeni Celzijusa. U drugom delu nedelje i dalje tokom perioda se očekuje sve duže zadržavanje niskih oblaka i magle uz temperaurnu inverziju tako da će na planinama biti sunčano i toplo", navodi. Lažan osećaj zime „Bez obzira što će u
