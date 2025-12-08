U snažnom zemljotresu u Japanu povređene tri osobe, 2.700 domaćinstava bez struje

Sputnik pre 1 sat
U snažnom zemljotresu u Japanu povređene tri osobe, 2.700 domaćinstava bez struje

U snažnom zemljotresu jačine 7,6 stepena po Rihterovoj skali koji se dogodio danas blizu obale na severoistoku Japana, povređene su tri osobe, jedna u prefekturi Aomori kada je došlo do urušavanja puta i dve osobe u Hokaidu usled padova, saopštila je lokalna vlada.

Najmanje 2.700 domaćinstava ostalo je bez električne energije u prefekturi Aomori, gde je došlo i do izbijanja dva požara, prenosi Kjodo. Nakon prvog, jakog, potersa, bilo je šest naknadnih potresa od koji su dva bila jača - 5,6 stepeni i 4,7 stepeni i ostali su bili ispod 4,0 stepena po Rihterovj skali. Zvanično je izdato upozorenje na cunami Hokaido, Aomori i Ivate, sa napomenom da su mogući talasi visoki do tri metra. Prvi cunami je primećen u perfekturi
