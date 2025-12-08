Bez snega do ovog datuma, alarmantno na planinama! Srbiju očekuje neverovatan decembar: Evo o čemu je reč

Sve više jača polje visokog vazdušnog pritiska, tako da se u Srbiji u dužem narednom periodu zbog prisustva anticiklona očekuje veoma stabilno vreme.

Ovakva sinoptička situacija dovešće do toga da u mnogim predelima bude dosta sunca, uz znatno toplije vreme i temperature i do 15 stepeni. U pojedinim nizijama i kotlinama magla i niska oblačnost očekuju se tokom većeg dela dana i u tim predelima biće najhladnije. U drugoj polovini sedmice magla i niska oblačnost biće veoma česta pojava u nizijama, dolinama i kotlinama, naročito u Vojvodini, ali i u Beogradu, i u tim predelima biće dosta hladnije, uz temperature od