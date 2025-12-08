Bez snega do ovog datuma, alarmantno na planinama! Srbiju očekuje neverovatan decembar: Evo o čemu je reč

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Bez snega do ovog datuma, alarmantno na planinama! Srbiju očekuje neverovatan decembar: Evo o čemu je reč

Sve više jača polje visokog vazdušnog pritiska, tako da se u Srbiji u dužem narednom periodu zbog prisustva anticiklona očekuje veoma stabilno vreme.

Ovakva sinoptička situacija dovešće do toga da u mnogim predelima bude dosta sunca, uz znatno toplije vreme i temperature i do 15 stepeni. U pojedinim nizijama i kotlinama magla i niska oblačnost očekuju se tokom većeg dela dana i u tim predelima biće najhladnije. U drugoj polovini sedmice magla i niska oblačnost biće veoma česta pojava u nizijama, dolinama i kotlinama, naročito u Vojvodini, ali i u Beogradu, i u tim predelima biće dosta hladnije, uz temperature od
Oglasio se RHMZ: Prognoza za naredne dane u Srbiji donosi iznenađenje

Mondo pre 32 minuta
Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i sledi nam period „lažne zime“

Nova pre 32 minuta
(MAPE) Novo lažno proleće Decembar i 15 stepeni u plusu, ali jedna opasna pojava pali alarme: stiže i obrt

Blic pre 1 sat
RHMZ: Od sutra toplije, ali problem i dalje – magla

Jugmedia pre 2 sata
Danas pre podne maglovito, potom razvedravanje, do 12 stepeni

N1 Info pre 4 sati
RHMZ dao prognozu za celu nedelju: Toplije i bez padavina, ali zbog ove pojave je meteoalarm na snazi

Nova pre 4 sati
Magla i niska oblačnost širom Srbije: Sunčani intervali tek popodne, temperature od 7°C do 12°C

Serbian News Media pre 4 sati
VojvodinaSnegVremenska prognozavremekisaweather

