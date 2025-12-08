Vlada odredila cenu hleba: Evo koliko ćete plaćati veknu od 500 grama

Telegraf pre 33 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vlada Srbije donela je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, a maksimalna maloprodajna cena ovog proizvoda će narednih šest meseci biti 62 dinara, dok će maksimalna proizvođačka cena biti 53,17 dinara.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna T-500 u količini od najmanje 30 odsto dnevne proizvodnje svih vrsta hleba. Navedeno je i da vekna hleba od brašna T-500 treba da je najmanje težine 500 grama i sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 grama brašna ovog tipa, so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama. Ističe se i da trgovci na malo koji prodaju ovaj hleb mogu da vrate proizvođaču
