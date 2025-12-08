DANAS POČELA PRIJAVA IMOVINE ZA LEGALIZACIJU

Gradska uprava grada Valjeva obavestila je da od danas sprovodi odredbe Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima.

Ovaj Zakon omogućava građanima da pojednostavljenom procedurom i uz manje troškove nezakonito izgrađene objekte upišu u katastar. Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima Rok za podnošenje prijava je 60 dana, počev od 8. decembra 2025. godine. Građani mogu podnositi prijave i dobiti stručnu i tehničku pomoć na sledećim lokacijama: 1. Gradska uprava grada Valjeva, Karađorđeva 64 (radno vreme: