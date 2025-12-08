Kakva noć Nikole Jokića: Pretekao Majkla Džordana

Denver Nagetsi nastavljaju sa sjajnim partijama, a prethodne noći upisali su 17. pobedu u sezoni, jer su savladali Šarlot Hornetse rezultatom 115:106. Pored trijumfa, tema je bila i novi istorijski domet Nikole Jokića.

Srpski as je u noći između subote i nedelje upisao 11 asistencija, čime je svoj ukupan broj podigao na 5.636 u NBA karijeri. Time je zvanično pretekao legendarnog Majkla Džordana, koji je karijeru završio sa 5.633 asistencije. Jokić je ovim učinkom izjednačio i učinak Čonsija Bilapsa, koji je završio karijeru sa identičnim brojem asistencija. Jokić i ove sezone beleži nezaboravne partije, protiv Klipersa je nedavno postigao 55 poena, čime je izjednačio