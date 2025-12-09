Prijava u toku, ovo je obrazac koji treba da se popuni. Građani oduševljeni novim zakonom "Svoj na svome"

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome), koji je donet na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dočekan je sa oduševljenjem od strane građana!

Naime, kako je Alo ranije pisao, prvog dana do 15 časova 14.500 ljudi se prijavilo za upis prava svojine, a ovime građani rešavaju svoj višedecenijski problem. Građani za Alo! istakali su da ih je veoma obradovao zakon "Svoj na svome". - Rešićemo za 100 evra. Moći ću lakše da ga prodam da kupim veći (stan). Da ga ostavim deci da nemaju problema - istakao je gospodin koji je došao u jednu od pošta u Beogradu povodom novom zakona "svoj na svome". Sad sam išao i