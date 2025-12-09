Kraj za Zelenskog? "Spreman sam za izbore"

B92 pre 11 minuta
Kraj za Zelenskog? "Spreman sam za izbore"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je "uvek spreman za izbore", u odgovoru na prethodnu izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da "Kijev koristi rat da bi izbegao izbore".

"Uvek sam spreman za izbore", rekao je Zelenski za italijansku Republiku, u kratkoj izjavio dok je napuštao hotel u kome je smešten na putu do Palate Kiđi, gde treba da se sastane sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni. Zelenski je dodao i da "veruje Meloni u pregovorima", koji se vode prema američkom mirovnom predlogu za okončanje rata u Ukrajini. Ukrajinski predsednik se osvrnuo i na revidiranu verziju američkog mirovnog plana, koju će Kijev uskoro predstaviti
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tramp za Politiko: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

Tramp za Politiko: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

N1 Info pre 6 minuta
Zelenski odgovorio Trampu na temu izbora u Ukrajini: Spreman sam! Uskoro šaljemo revidirani dokument Americi, od Rusije zavisi

Zelenski odgovorio Trampu na temu izbora u Ukrajini: Spreman sam! Uskoro šaljemo revidirani dokument Americi, od Rusije zavisi

Kurir pre 2 minuta
Tramp oštro o Zelenskom: "Odličan trgovac" – uzeo 350 milijardi dolara, a izgubio četvrtinu zemlje

Tramp oštro o Zelenskom: "Odličan trgovac" – uzeo 350 milijardi dolara, a izgubio četvrtinu zemlje

Večernje novosti pre 16 minuta
Tramp: Evropa propada, vode je slabi ljudi

Tramp: Evropa propada, vode je slabi ljudi

RTV pre 46 minuta
Stigao odgovor Trampu iz EU Paula Pinjo: "Ponosni smo na naše lidere"

Stigao odgovor Trampu iz EU Paula Pinjo: "Ponosni smo na naše lidere"

Blic pre 1 sat
Zelenski menjao plan i šalje novi dokument SAD: Tramp ga napao: "Nisi ni pročitao sporazum!"

Zelenski menjao plan i šalje novi dokument SAD: Tramp ga napao: "Nisi ni pročitao sporazum!"

Alo pre 41 minuta
Zelenski šalje izmenjen dokument o Ukrajini, Tramp besan: "Nisi ni pročitao sporazum"

Zelenski šalje izmenjen dokument o Ukrajini, Tramp besan: "Nisi ni pročitao sporazum"

Večernje novosti pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaIzboriKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Fon der Lajen sprema večeru za Vučića: Hoće li se ohladiti dok je ubeđuje da je na evropskom putu?

Fon der Lajen sprema večeru za Vučića: Hoće li se ohladiti dok je ubeđuje da je na evropskom putu?

Danas pre 7 minuta
„Bivši francuski predsednik je patio i želi da to vi znate“: Politico satirično o zatvorskim memoarima Sarkozija

„Bivši francuski predsednik je patio i želi da to vi znate“: Politico satirično o zatvorskim memoarima Sarkozija

Danas pre 17 minuta
U požaru u zgradi u Džakarti poginulo najmanje 22 ljudi

U požaru u zgradi u Džakarti poginulo najmanje 22 ljudi

RTV pre 21 minuta
Varufakis o strategiji SAD: Trampovi ljudi se sprdaju sa Evropljanima a traže nam da kupujemo oružje od njih

Varufakis o strategiji SAD: Trampovi ljudi se sprdaju sa Evropljanima a traže nam da kupujemo oružje od njih

Nova pre 21 minuta
Tramp za Politiko: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

Tramp za Politiko: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

N1 Info pre 6 minuta