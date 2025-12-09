Kraj za Zelenskog? "Spreman sam za izbore"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je "uvek spreman za izbore", u odgovoru na prethodnu izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da "Kijev koristi rat da bi izbegao izbore".

"Uvek sam spreman za izbore", rekao je Zelenski za italijansku Republiku, u kratkoj izjavio dok je napuštao hotel u kome je smešten na putu do Palate Kiđi, gde treba da se sastane sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni. Zelenski je dodao i da "veruje Meloni u pregovorima", koji se vode prema američkom mirovnom predlogu za okončanje rata u Ukrajini. Ukrajinski predsednik se osvrnuo i na revidiranu verziju američkog mirovnog plana, koju će Kijev uskoro predstaviti