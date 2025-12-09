Srbija pala u oceni o građanskim slobodama u međunarodnom izveštaju – sa „opstruirane“ na „pod represijom“

Srbija je pala u oceni građanskih sloboda - sa kategorije "opstruirane" na kategoriju "pod represijom", objavila je danas međunarodna istraživačka platforma "Civicus Monitor", koja prati stanje građanskih sloboda u 198 zemalja i teritorija u svetu. „Ova kategorija, druga najniža moguća, opisuje države u kojima su slobode izražavanja, okupljanja i udruživanja ozbiljno ograničene, a protivljenje vlastima može dovesti do ozbiljnih posledica, kao što su nasilje, sudski