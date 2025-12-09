Pljušte otkazi profesorima a studenti napuštaju univerzitet

Radar pre 29 minuta  |  Milan Radonjić
Pljušte otkazi profesorima a studenti napuštaju univerzitet

Žrtve i profesora i studenata su bile ogromne. Moram da priznam, da čak ni ja, koji sam se dugo suočavao sa brutalnim odnosom uprave DUNP-a prema meni, nisam očekivao da će uprava biti isto tako brutalna i prema drugim kolegama, a naročito ne prema studentima. Poslednjih nekoliko meseci, ogroman broj studenata napušta DUNP, i te brojke su alarmantne

Vlast u Srbiji odavno je objavila rat visokom obrazovanju, ipak čini se da je situacija sa Univerzitetom u Novom Pazaru specifična i da je osveta resornog ministarstva ali i menadžmenta DUNP oštrija nego prema drugim univerzitetima. O tome razgovaramo sa profesorom Senadom Ganićem koji je nedavno dobio otkaz. On kaže: „Da, vlast u Srbiji doista pokazuje veliki stepen neprijateljstva prema vrednostima bez kojih nema obrazovanja, a naročito ne visokog obrazovanja.
Otvori na radar.rs

Novi Pazar »

U Leskovcu održan skup podrške Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

U Leskovcu održan skup podrške Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Danas pre 2 sata
Jovanovići doneli TSC-u preokret i pobedu u derbiju Bačke, Spartak tone sve dublje

Jovanovići doneli TSC-u preokret i pobedu u derbiju Bačke, Spartak tone sve dublje

Telegraf pre 3 sata
Užice usputna stanica: Ribnica i Novi Pazar kolo vode

Užice usputna stanica: Ribnica i Novi Pazar kolo vode

Sandžak haber pre 7 sati
Revanš Traktoristima: IMT – Novi Pazar 2:3

Revanš Traktoristima: IMT – Novi Pazar 2:3

Sandžak haber pre 7 sati
Drugi poraz „musketara": Odigrano 9. kolo BPŠ Prve lige Srbije

Drugi poraz „musketara": Odigrano 9. kolo BPŠ Prve lige Srbije

Večernje novosti pre 12 sati
Novi Pazar regionalni centar: Otvorena četvrta Evropska kuća u Srbiji

Novi Pazar regionalni centar: Otvorena četvrta Evropska kuća u Srbiji

RTV Novi Pazar pre 6 sati
Fon Bekerat posetio Muzej Ras i otvorio Evropsku kuću u Novom Pazaru

Fon Bekerat posetio Muzej Ras i otvorio Evropsku kuću u Novom Pazaru

RTV pre 6 sati
Novi Pazar »

Ključne reči

Novi Pazar

Društvo, najnovije vesti »

Pljušte otkazi profesorima a studenti napuštaju univerzitet

Pljušte otkazi profesorima a studenti napuštaju univerzitet

Radar pre 29 minuta
Pledoaje za novi patriotizam

Pledoaje za novi patriotizam

Radar pre 29 minuta
Tokom večeri bez zadržavanja na naplatnim stanicama auto-puteva: Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima

Tokom večeri bez zadržavanja na naplatnim stanicama auto-puteva: Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima

Kurir pre 9 minuta
Profesorka FDU: Možemo da sumnjamo da je reorganizacija medija Junajted medije izgovor za promenu uređivačke politike

Profesorka FDU: Možemo da sumnjamo da je reorganizacija medija Junajted medije izgovor za promenu uređivačke politike

Danas pre 1 sat
Umro Aleksandar Petrović! Bor tuguje za mladićem: Nije uspeo da pobedi opaku bolest

Umro Aleksandar Petrović! Bor tuguje za mladićem: Nije uspeo da pobedi opaku bolest

Blic pre 1 sat