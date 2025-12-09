Pljušte otkazi profesorima a studenti napuštaju univerzitet

Žrtve i profesora i studenata su bile ogromne. Moram da priznam, da čak ni ja, koji sam se dugo suočavao sa brutalnim odnosom uprave DUNP-a prema meni, nisam očekivao da će uprava biti isto tako brutalna i prema drugim kolegama, a naročito ne prema studentima. Poslednjih nekoliko meseci, ogroman broj studenata napušta DUNP, i te brojke su alarmantne

Vlast u Srbiji odavno je objavila rat visokom obrazovanju, ipak čini se da je situacija sa Univerzitetom u Novom Pazaru specifična i da je osveta resornog ministarstva ali i menadžmenta DUNP oštrija nego prema drugim univerzitetima. O tome razgovaramo sa profesorom Senadom Ganićem koji je nedavno dobio otkaz. On kaže: „Da, vlast u Srbiji doista pokazuje veliki stepen neprijateljstva prema vrednostima bez kojih nema obrazovanja, a naročito ne visokog obrazovanja.